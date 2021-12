Scafati. Sono stati incrementati, da alcuni giorni, i controlli della Polizia locale in bar, ristoranti ed esercizi commerciali per la verifica dei green pass

Scafati. Verifiche sui green pass, controlli a tappeto della polizia locale in bar, ristoranti e negozi

Gli agenti del comandante Salvatore Dionisio hanno incrementato i controlli sul territorio per verificare l’osservanza delle norme finalizzate al contenimento dei contagi

Sono stati incrementati, da alcuni giorni, i controlli della Polizia locale in bar, ristoranti ed esercizi commerciali per la verifica dei green pass. Gli agenti del comandante Salvatore Dionisio hanno effettuato numerosi accertamenti, sia nelle zona del centro cittadino sia nelle aree periferiche. All’esito dei controlli, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, non è stata rilevata alcuna violazione.

L’osservanza

“L’osservanza – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo decreto legge finalizzate al contenimento dei contagi, che stanno vertiginosamente aumentando in questo ultimo scorcio dell’anno, è la vera chiave per rafforzare le esigenze di tutela della salute pubblica e non vanificare gli sforzi che tutti noi siamo stati chiamati a compiere fino a questo momento. Abbiamo la necessità di scongiurare il rischio dell’adozione di misure più restrittive, come quelle introdotte in passato, che frenerebbero il processo di ripresa dell’economia nazionale. Proprio per questo dobbiamo essere tutti responsabili e attenerci alle regole. Questa è l’unica arma che abbiamo per superare questa quarta terribile ondata. Sono contento che all’esito dei controlli effettuati finora dagli agenti della polizia locale, che ringrazio, non siano state riscontrare violazioni. E’ la riprova del senso di responsabilità dei cittadini ai quali continuo ad appellarmi affinché ci aiutino a tutelare la salute di tutti”.