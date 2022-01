Angri. AES: Approvazione Bilancio e Piano Industriale. La nota di Conte

Angri Eco Servizi. Dopo l’Approvazione Bilancio e Piano Industriale. Giuseppe Conte a nome del CDA dell’azienda AES ringrazia tutti gli attori che hanno reso possibile questi importanti atti aziendali. Oltre alla riconoscenza verso il Presidente della AES Antonio Annarumma e la collega Antonella Cirillo, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale dei bilanci di esercizio e il nuovo Piano Industriale, conte ha voluto ulteriormente sottolineare l’importanza di questa approvazione.

La nota di Conte

“Anche a nome del primo cittadino e dell’amministrazione Comunale tutta, e in particolar modo all’assessore Maria Immacolata D’Aniello insieme all’Ingegnere Domenico Novi.il compiacimento per l’intervenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, Bilancio e Piano industriale, porta al raggiungimento di un obiettivo fortemente voluto in quanto oltre a costituire una garanzia di stabilità e continuità dell’azienda, è anche un importante occasione per portare a compimento progetti ambiziosi, sia in termini di qualità del servizio che di progettazione. Inoltre, tendo a sottolineare che dopo questa approvazione dei bilanci di servizio rimasti fermi da anni, e fortemente voluti, la Città avrà molte aspettative, che non potrà e non dovrà deludere”.

Una grande responsabilità

E ancora Conte: “Sappiamo che si tratta di un atto di grande responsabilità politica che oggi più che mai, dovrà portare il massimo impegno, e che porterà al raggiungimento di importanti percorsi già intrapresi da questo Consiglio di Amministrazione, come: l’organizzazione del servizio che assumerà una configurazione di modalità “porta a porta”, su tutto il territorio comunale del Comune di Angri e per tutte le principali frazioni di rifiuto separatamente conferite, la quale finalità sarà a garantire il 65% di Raccolta Differenziata”.

Gli obiettivi della “speciale”

“Gli obiettivi principali saranno: ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la qualità della raccolta differenziata, adeguamento dei mezzi e attrezzature e promuovere il tema dell’educazione ambientale. Il Bilancio approvato, riporta in equilibrio i valori economici, confermando, così come a suo tempo dichiarato dalla società, la natura straordinaria e non ripetibile della significativa perdita registrata negli anni 2011 e 2014 di debiti fuori bilancio, unici anni in perdita da quando è in essere L’azienda Speciale AES” conclude Conte.

Aldo Severino