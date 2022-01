Nocera Inferiore. L’amministrazione comunale non proroga il contratto al comandante dei caschi bianchi che ora ritornerà nella città di Sorrento

Nocera Inferiore. Polizia locale: lascia il comandante Bucciero

Carmine Bucciero lascia dopo un anno il comando della Polizia Locale nocerina. L’amministrazione comunale, infatti, non proroga il contratto al comandante dei caschi bianchi che ora ritornerà al suo posto di vice comandante dei “metropolitani” nella città di Sorrento. Bucciero era approdato al comando dei caschi bianchi nocerini dopo aver vinto un bando nell’ottobre del 2020 per prendere servizio nel dicembre successivo.

Addio pesante

Un addio pesante per l’ufficiale di Torre Annunziata. Attualmente il corpo di Polizia Locale può contare su un personale ridotto all’osso, 35 unità, meno di quelli che ci sono a Sorrento, ed è una città con la metà degli abitanti di Nocera, come ha sottolineato al quotidiano “La Città” lo stesso comandante Bucciero.

Gli ultimi comandanti nocerini

Il capo dei caschi bianchi nocerino era succeduto a Giovanni Forgione, in forza al comando nocerino da marzo a luglio 2020. Forgione era succeduto a Giuseppe Contaldi nel dicembre del 2019, dopo che l’ufficiale aveva lasciato l’incarico mantenuto per quattro anni. Ora il sindaco Manlio Torquato sembra orientato a bandire un concorso per la scelta del nuovo comandante.

