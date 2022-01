Pagani. IPSSEOA Pittoni – Associazione Floriano Pepe “due mondi che si incontrano”

In occasione dell’ XI edizione della Mostra Floriano Pepe, presso l’AUDITORIUM SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI di Pagani (SA), l’Associazione dedicata a questo grande Pittore, capitanata dalla figlia, Maria Luisa Pepe, ancora una volta, ha aperto le sue porte ai giovani studenti dell’IPSSEOA Ten. Marco Pittoni di Pagani, settore Enogastronomico ed Odontotecnico, affiancando i loro lavori a quelli di grandi artisti. Il giorno16 Dicembre 2021, nel corso di una mattinata dedicata esclusivamente a loro, gli studenti sono stati chiamati a presentare i propri lavori, aventi come tema il Natale, al fine di riportare in auge i veri valori di questa festività. Al termine della presentazione, la Giuria, composta dal prof. Boccia, dal prof. Di Nardo e dall’artista Quintana, dopo attenta e accurata, quanto ardua, valutazione, adducendo le seguenti motivazioni, si è così espressa:

Ad aggiudicarsi il 1° Premio è stata l’alunna Iannone Annamaria, “nella sua opera ha ben rappresentato l’idea di un villaggio ideale, di sobrietà, utilizzando una tecnica semplice ed efficace che rapisce lo spettatore in ogni dettaglio”.

Ad aggiudicarsi il 2° Premio è stato l’alunno Maiorino Giancarlo, “l’alunno con capacità tecnica “fumettistica” ha ben rappresentato la volontà di essere sempre fanciulli nel cuore ad ogni età”.

Ad aggiudicarsi il 3° Premio è stato l’alunno Santitoro Salvatore, “l’alunno ha ben rappresentato, con una tecnica particolare, il suo messaggio di luce, pace, gioia”. Infine, una menzione speciale della Giuria è stata attribuita a Caruso Sara, “l’alunna ha espresso nel suo lavoro, l’idea della difficoltà rappresentata da un angelo, prostrato. Pur tuttavia l’angelo conserva intatte le ali, simbolo della libertà di pensiero e di azione”.

Un plauso speciale dell’Assessore alla cultura, Valentina Oliva, è stato rivolto a tutti gli studenti, a cui ha comunicato che tutti i lavori saranno esposti al Comune di Pagani. Una giornata davvero emozionante quella di oggi, segnata dal ricordo di un Grande Artista, ma anche dall’incontro di due grandi Istituzioni, l’IPSSEOA Pittoni e l’Associazione Floriano Pepe. Queste due Istituzioni, che si possono definire, senza alcun dubbio, colonne portanti di Pagani, guidate da due grandi donne, la Dirigente scolastica, Prof.ssa Rosanna Rosa, e la fondatrice dell’Associazione, Maria Luisa Pepe, viaggiano in totale sinergia. Entrambe si sono da sempre attivate assiduamente per il raggiungimento della crescita professionale e culturale degli studenti, affinché si cancelli dai loro sguardi quel velo di rassegnazione, dovuto al sentirsi quasi invisibili rispetto alle altre città, e si riaccenda in loro la consapevolezza che con lo studio e la partecipazione attiva alla vita sociale, migliorarsi si può e la luce risplenderà di nuovo nei loro occhi, proprio come è successo oggi.

Professoressa Laura Senatore (IPSSEOA Pagani)