Pompei. Funambolico incidente in via Lepanto di fine d’Anno

Un folle incidente in via Lepanto (altezza via Crapolla seconda) ha funestato la notte di fine d’anno a Pompei. Al volante si trovava un giovanotto di un paese limitrofo. Ha dichiarato di aver perso il controllo del volante perché gli è stata tagliata la strada da un’auto non identificata proveniente da via Crapolla. Il giovane ha perso il controllo della guida e l’auto Ha impattato contro una Fiat 500, parcheggiata sul lato opposto della carreggiata che si e ribaltata a sua volta sul tetto di un’Opel corsa anch’essa parcheggiata a paca distanza. Successivamente, dopo aver perso una ruota, la Porche impazzita ha concluso la folle corsa andando a sbattere contro un palo all’altezza della farmacia Canale, presso la rotatoria con via Mazzini. La scena paurosa si è verificata in pieno centro di via Lepanto: pochi gli spettatori, data l’ora e la giornata particolare. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. L’unico a ricoverarsi in pronto soccorso è stato il conducente della Porche che ha dichiarato alla volante dei vigili urbani, che è accorsa immediatamente dopo l’incidente, di essere stato costretto a sbandare da un’auto spuntata improvvisamente da via Crapolla seconda gli ha tagliato la strada. Presumibilmente il giovane nel corso del ricovero sarà sottoposto all’alcool test. La Porche è andata completamente distrutta nell’impatto, lo stesso per le altre due parcheggiate colpite direttamente o di rimbalzo. Solo tanto spavento e qualche graffio agli occupanti della vettura sbandata durante il percorso. Sul posto oltre al 118 sono accorse le forze dell’ordine (polizia, carabinieri e vigili urbani) che hanno dovuto frenare la rabbia dei proprietari delle auto che si sono trovate le automobili distrutte a causa dell’incidente.