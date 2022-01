Pompeii. Il clima primaverile incentiva le visite agli Scavi

Numeri eccellenti (intorno al milione) di visite turistiche confermano la predilezione del turismo culturale internazionale per la meta archeologica vesuviana. Sono un risultato eccellente, considerati gli intralci delle regole di sicurezza sanitaria ai traffici turistici internazionali. Solo a partire dal 10 gennaio 2022 andranno in vigore le nuove regole contro la pandemia per accedere ai siti del Parco Archeologico di Pompei. Da allora sarà necessario esibire il super green pass e indossare la mascherina chirurgica, in ottemperanza al decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021. Pertanto le nuove regole sul contenimento del contagio pandemico, in vigore da lunedì 6 dicembre 2021 prevedono che nel Parco Archeologico di Pompei non è ancora necessario il super green pass. Si continuerà, pertanto, ad accedere con green pass, nel pieno rispetto delle norme e dell’obbligo di indossare la mascherina. Alle bambine e ai bambini di età inferiore ai 12 anni sarà consentito l’accesso libero. E’ a da poco partito il servizio gratuito di collegamento in minibus ai siti archeologici periferici del Parco Archeologico di Pompei. Si chiama #Pompeii Artebus, il nuovo minibus disponibile per tutti i visitatori del Parco archeologico di Pompei. Porta da Pompei alla villa rustica di Boscoreale, Villa Regina, alle ville nobiliari di Oplontis (Torre Annunziata) e a Stabiae (Castellammare di Stabia) con le Villa Arianna e Villa San Marco, fino al Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi presso il Palazzo reale di Quisisana. Il servizio in vigore dal 4 dicembre al 17 gennaio 2022 e dal 1 aprile al 4 luglio funzionerà sei giorni a settimana, escluso il martedì: due minibus per 25 persone partiranno da piazza Esedra a Pompei con due diversi percorsi. Il primo verso Villa Regina a Boscoreale e Oplontis, il secondo verso Castellammare con le ville San Marco, Villa Arianna e il Museo archeologico di Stabiae con 5 partenze scaglionate. fuggiasco e il suo “tesoro”