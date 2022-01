Scafati. Crisi politica: i dissidenti mostrano i muscoli a Salvati

Scafati. L’intervista.

“Abbiamo ribadito la nostra autonomia rispetto alla maggioranza”. Niente pace tra Paolo Attianese, Anna Conte, Antonella Vaccaro e il Sindaco Cristoforo Salvati. Ieri mattina il primo cittadino ha incontrato i tre dissidenti per trovare una sintesi. Ma non ci sono stati passi avanti. “Mai chiesto nulla. Forse le nostre assenze, Vaccaro e Conte malate e Attianese in dissenso per la mancata conclusione dell’istanza che vede lo snellimento del traffico di via Pizzone Salice, sono state la leva sul quale far poggiare la convinzione di avere un nemico interno in una maggioranza già claudicante – spiegano i tre – Non ci siamo sottratti al confronto anche perché non abbiamo nulla da temere, nulla da recriminarci, anzi è stata l’occasione per ribadirgli tutti gli errori umani e politici che ha commesso, sia nell’ultimo periodo che dall’inizio del mandato” sono chiare le parole dei tre.

Nulla è più recuperabile? “Il Sindaco ha controfirmato un documento qualche mese fa in cui si impegnava a dare una svolta all’azione amministrativa. Tranne le posizioni concordate con lui, quasi nulla è stato fatto rispetto a quell’accordo e poiché crediamo che la politica non è per nulla poltrone o posizioni, non ci sentiamo politicamente soddisfatti. Puc, Farmacie, Loculi, Concorsi, Scafati Sviluppo solo alcuni dei temi ancora senza risposta”.

Vuol dire opposizione? “Siamo leali con i cittadini, sediamo dove il popolo ci ha premiati, dunque in linea generale propendiamo più per il voto che per il passaggio di schieramento. Non siamo attaccati alla poltrona e pur essendo in maggioranza non temiamo di andare a casa. Una consapevolezza e una lealtà che dovrebbero sottoscrivere tutti, partendo dal primo cittadino. Non vorremmo che pubblicamente dica che non ha paura del voto e poi sottobanco cerca accordi per rimanere a cavallo con qualcuno della minoranza”.

Tra i vostri colleghi c’è chi vi vuole all’opposizione. “Di quello che facciamo non dobbiamo dare conto ai colleghi ma ai cittadini. A questi comunque ci sentiamo solo di dire che se non c’è più una maggioranza, andiamo a casa se ne hanno il coraggio, invece di fare tante chiacchiere. E vero che avete già stretto accordi per un post Salvati, a sostegno di una coalizione di stampo deluchiano? Non abbiamo stretto nessun accordo con alcuno. Ci siamo candidati con il sindaco Salvati per amministrare Scafati, non abbiamo preso alcun impegno per altre tornate elettorali, siamo persone libere da qualsiasi vincolo”.

La minoranza vi invita a presentare sfiducia. “Abbiamo tanto rispetto per la minoranza, tanto che nel documento controfirmato dal sindaco ad aprile scorso, abbiamo chiesto maggiore rispetto e confronto con chi non ha vinto le elezioni nel 2019, nel rispetto dei ruoli. A loro chiediamo di fare chiarezza prima al loro interno e capire davvero se nei fatti vogliono o no tornare alle elezioni. Tutti sanno come sono andate le elezioni del Presidente del Consiglio. Quanto alla rappresentanza in Giunta, Anna Conte non sostiene più Di Massa, mentre Attianese e Vaccaro restano su Raffaele Sicignano e Pasquale Vitiello.

Adriano Falanga