Nocera, Castello e San Giovanni in Parco: finanziati 5 milioni di euro

Progetti di rigenerazione urbana. Anche Nocera Inferiore sarà tra i Comuni beneficiari del contributo previsto dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Cinque milioni di euro

Il comune capofila dell’agro beneficerà della concessione di cinque milioni di euro per la rigenerazione urbana per il complesso storico monumentale di San Giovanni in Parco e Castello del Parco. Per la parte storica, quella medievale della città, arriveranno finanziamenti ministeriali per il recupero funzionale, storico e artistico e ambientale dell’area con la realizzazione anche di percorsi pedonali e ciclabili.

Bando di gara già nel 2022?

Nocera Inferiore come altri comuni dell’agro è stata ammessa al finanziamento di progettazione, “La gara potrebbe essere bandita già nel 2022. Il finanziamento coprirà l’arco temporale di 4 anni a venire. Un bel risultato per Nocera. Una eredità positiva per l’amministrazione che verrà” ha scritto il sindaco Manlio Torquato commentando la notizia del finanziamento.

RePol