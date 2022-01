Pagani. Finanziati cinque milioni per la rigenerazione urbana





Il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha annunciato la notizia che anche la città di Pagani sarà tra i Comuni beneficiari del contributo previsto dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana. All’ente di Piazza Bernardo D’Arezzo è stato concesso un finanziamento da cinque milioni di euro per un intervento di rigenerazione in un’area centrale della città a ridosso del corso principale e di altre aree come piazza Sant’Alfonso. Con impatto urbanistico positivo per tutta l’area cittadina.







L’area interessata

Il progetto è stato presentato la scorsa estate e riguarda l’intervento complessivo di rigenerazione del comparto di via Tenente Marco Pittoni e zone connesse. È stato previsto un importante parcheggio interrato, riqualificazione del centro per anziani e uno per i giovani, arredo urbano e altri interventi sulla strada e su alcune strutture nella zona dove hanno sede della consortile AgroSolidale, il comando di Polizia Locale e anche alcuni uffici comunali.

Il verso il crono programma

Entro il 2022 potrebbe essere istruito anche il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori. Il termine previsto per la realizzazione è fissato entro il 2025.