Pompei. Incidente stradale al primo dell’anno fa rivivere la stessa paura del giorno prima.

L’anno vecchio si era concluso con un incidente funambolico, un avvenimento dello stesso tipo si è verificato il giorno dopo a dimostrazione che c’è qualche cosa da rivedere sulla sicurezza stradale a Pompei. Difatti l’incidente di aggi (primo gennaio 2022) si è verificato all’uscita dell’autostrada Napoli – Salerno di via Plinio da sempre considerata ad alto rischio. Protagonista è stata una Mini Couper S che per evitare una Ford Fiesta che viaggiava nella direzione Salerno – Torre Annunziata si è ribaltata su se stessa mentre il guidatore della Ford è rimasto illeso essendo riuscito fortunatamente ad evitare un alto impatto che avrebbe potuto essere mortale il conducente della Couper ha perso il controllo dell’automobile che si è ribaltata su se stessa al centro della careggiata. Fortunatamente la manovra spericolata si è conclusa con ferite di poco conto per entrambi (ospite e conducente) che sono stati trasportati in pronto soccorso all’ospedale di Castellammare di Stabia. Tre incidenti pericolosi tra fine d’anno 2021 ed anno nuovo 2022, a Pompei, rappresentano veramente tanto e pesano sulle spalle di uomini delle forze dell’ordine che tra l’altro si sono trovate ad operare su un territorio dove non sono stati proibiti i fuochi d’artificio.