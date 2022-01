Pompeii. Tra inaugurazioni e nuove scoperte gli auguri di Buon Anno del Parco Archeologico

Mario Cardone, settantacinque anni, è originario di Torre Annunziata. Vive ed opera da quarant’anni a Pompei. E’ laureato in Economia e Commercio, ex funzionario di banca ed ex dirigente sindacale socialista. Ha una moglie insegnante, una figlia filosofa e 4 gatti. Cura su Facebook il blog culturale Food & Territorio di Mario Cardone