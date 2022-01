Scafati. Finanziati oltre quattro milioni per la rigenerazione urbana

La Città di Scafati beneficerà dei finanziamenti dedicati per i progetti di rigenerazione urbana. I progetti rientrano nel decreto ministeriale del 21 gennaio 2021, con fondi da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale delle aree interessate.

L’annuncio del sindaco Salvati

Lo annuncia il sindaco Cristoforo Salvati a mezzo social. “In questo primo giorno dell’anno con gioia vi comunico che, con Decreto del 30 dicembre 2021, il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) ha assegnato al Comune di Scafati altri 4.300.000,00 euro di finanziamenti da impegnare per la Rigenerazione Urbana. Risorse che potremo utilizzare entro il 2025.Una grandissima opportunità per la Città di Scafati per cominciare un anno all’insegna dell’innovazione e della riqualificazione della città. Il progetto di Rigenerazione Urbana interesserà le scuole primarie Tenente Iorio (via Martiri d’Ungheria) e Ferdinando II di Borbone (via Genova), il parcheggio sito in via Andrea Corbisiero e piazzetta Trentuno” dice il sindaco Salvati.