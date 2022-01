Una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 17 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto questa sera a Pellezzano. I due giovani erano in sella ad uno scooter. L’impatto fatale e’ avvenuto in via Carlo De Iuliis.

I carabinieri e gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.