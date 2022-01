Angri. L’ex biblioteca comunale diventa “Palazzo della Cultura”

Angri Città d’Arte si arricchisce di un nuovo riferimento culturale: è “Il Palazzo della Cultura”. Un attento inventario e un patrimonio storico verrà esposto e custodito all’interno dell’ex biblioteca comunale da oggi, per delibera, denominato “Palazzo della Cultura”.







Un vero museo. Tra i reperti anche opere donate

Lo storico edificio dell’ente situato nel cuore del centro storico cittadino, in Via Incoronati, conserverà oltre a un vasto patrimonio librario, anche molte opere d’arte di proprietà dell’ente e altri accessori d’arredamento ritenuti di pregevole fattura storica. Tra i donatori ci sono Mario Iozzino, Antonio D’Ambrosio e Marianna Sommache hanno voluto regalare alla loro comunità alcuni preziosi oggetti. L’allestimento del “Palazzo della Cultura” è in via ultimazione.

L’impegno del Cavaliere D’Ambrosio

A dare un decisivo contributo alla realizzazione di questo importante punto culturale è stato il cavaliere Antonio d’Ambrosio che ha prestato volontariamente il suo tempo per la messa a punto del sito storico che presto tornerà nella disponibilità della cittadina così come è avvenuto per il medievale Palazzo Doria, da poche settimane riconsegnato, dopo i lavori di adeguamento, all’ente comune.

Aldo Severino