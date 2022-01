Pompei. Una corona di fiori sul balcone del Santuario per testimoniare la volontà di pace

In occasione della Giornata mondiale della pace, il sindaco di Pompei e gli amministratori della sua giunta (accompagnati dalla Polizia Municipale) hanno partecipato alla Santa messa celebrata oggi nel Santuario mariano, unendosi in preghiera a sua Eccellenza Monsignor Tommaso Caputo.

La Giornata mondiale della pace è stata istituita da papa Paolo VI e celebrata, per la prima volta, nel 1968. Lo scopo di questa celebrazione è dedicare la giornata di Capodanno alla riflessione ed alla preghiera per la pace.

Per ricordare questa giornata, una corona di fiori bianchi su cui campeggia la scritta Pax è stata esposta sul balcone del Santuario che si affaccia sulla Piazza Bartolo Longo.