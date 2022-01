Pompei. Arrivano 5 milioni per Cimitero, centro storico e Palazzo della sicurezza

Una conferenza stampa convocata in tempi ristretti dal sindaco di Pompei inaugura l’anno 2022 con la bella notizia di 5 milioni di finanziamento allo scopo di creare il palazzetto della sicurezza (ristrutturando l’edificio fatiscente dell’ex pretura) il centro storico (piazza schettino e Fonte salutare) e la Chiesa Madre del cimitero (dove peraltro la Soprintendenza ha approvato il progetto dei loculi che attende da 10 anni). Si tratta di finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno: due opere di ristrutturazione e messa in sicurezza con la prima che riguarda la Chiesa Madre del Cimitero ed attende da lungo tempo sostenuta dalla popolazione devota al rito cattolico. La seconda riguarda la realizzazione della villa comunale nella Fonte Salutare e il rifacimento di piazza Schettino. Praticamente la replica di un’opera pubblica precedente mal realizzata e con risvolti giudiziari nel corso dell’amministrazione D’Alessio (in cui l’attuale sindaco fu esponente autorevole). La terza opera riguarda un’iniziativa di nuova progettazione: la realizzazione del Palazzo della Sicurezza (con la ristrutturazione dell’ex pretura). E’ destinato ad ospitare la polizia municipale, la protezione civile, il118 e la guardia medica. Inutile descrivere la soddisfazione espressa da Carmine Lo Sapio che ha tenuto a precisare: ”Si tratta sono progetti che portano la firma della mia amministrazione”. Ed ha misurato nelle vecchie lire la portata dell’intervento pubblico (10 miliardi di lire). Sono stati naturalmente elargiti complimenti ai collaboratori a tutti i livelli anche se va sottolineato che la politica nei comuni deve riuscire a fa arrivare i finanziamenti. Successivamente compete all’amministrazione comunale nel suo complesso (esecutivo ed organo burocratico) gestirne i lavori e portarli a compimento nei modi ottimali e nei tempi più brevi. “Non è mai accaduto a Pompei che i progetti candidati a finanziamenti pubblici redatti in pochissimo tempo fossero non solo approvati ma anche per l’intero importo richiesto”. Ha ribadito il sindaco di Pompei che dimostrando ancora una volta l’attaccamento che ha per la memoria dei defunti, proclamato in campagna elettorale. La messa in sicurezza della Chiesa del cimitero, chiusa da più di 10 anni, e l’ossario sottostante rappresenta un approdo positivo che il primo cittadino di Pompei coglie grazie anche alla collaborazione della sua assessora Raffaella di Martino che già nella precedente amministrazione comunale (retta da Pietro Amitrano) si era data molto da fare a riguardo. Ciliegina sulla torta è l’annuncio del sindaco di Pompei di un incentivo di 10mila euro da elargire ai giovani imprenditori che si rendono protagonisti di una startup aziendale. «Finanzieremo il progetto di sostegno all’imprenditoria giovanile già a partire dal prossimo bilancio preventivo.” Ha promesso Lo Sapio che ha accennato con orgoglio ai progetti ambiziosi su via Ripuaria (dorsale viaria sulla sponda sinistra del Sarno) e piazza Esedra destinata a diventare il salotto d’ingresso al Parco Archeologico di Pompei