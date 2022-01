Angri. Il comune oltre a non avere riconfermato i precari in pianta organica perde anche il segretario comunale Pasquale Marrazzo

Angri, altra tegola su Ferraioli: il segretario Marrazzo lo saluta

Nel fuggi fuggi generale d’inizio anno se ne va anche il segretario comunale. Il comune di Angri oltre a non avere riconfermato i precari in pianta organica perde anche il segretario comunale Pasquale Marrazzo che si trasferisce a Piano di Sorrento scelto dal sindaco Salvatore Cappiello. Marrazzo, lascia il Comune di Angri dove era in servizio dal 2019, si insedierà dalla prossima settimana nel comune costiero.

Qui il decreto