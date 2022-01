Angri. Comune chiuso per quarantena, ma è polemica

Comune chiuso e in quarantena. L’alto numero di contagi nella struttura comunale ha indotto il sindaco Cosimo Ferraioli a decidere lo stop delle attività in presenza, chi può lavorerà in smart working. Il cluster risale alla scorsa settimana quando alcuni dirigenti e impiegati hanno registrato la positività. Non sono mancate le polemiche per gli scarsi controlli a personale, amministratori e visitatori.







A caccia degli untori

Il responsabile della sicurezza, ovvero il datore di lavoro, ora dovrà rivedere il livello di guardia e individuare gli eventuali untori, soprattutto i “no vax” che si aggirano in comune tra il personale, gli amministratori e i visitatori aumentando anche il livello di guardia del sistema di filtraggio durante gli accessi ordinari nella struttura del pubblico.















Regolare l’accesso agli uffici

Vista l’elevata contagiosità della variante COVID, la Omicron, molti ritengono opportuno aumentare il livello di protezione e regolare gli accessi alla struttura comunale di Piazza Crocifisso.

RePol