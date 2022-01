De Luca: “ritorniamo alla didattica a distanza per evitare chiusure più lunghe”

De Luca, governatore della Campania, ha comunicato con un post sul suo profilo l’intenzione di ritornare alla didattica a distanza in occasione della riapertura delle scuole dalla prossima settimana.

Queste le parole del presidente della regione Campania: “Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l’obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre. Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio – che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta – e di sviluppare, in questi giorni, la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca.”

La variante Omicron è la più contagiosa e con i contagi che stanno salendo quotidianamente la Campania potrebbe diventare zona arancione o addirittura gialla già dalle prossime settimane.

Andrea Vitiello