Novac, dispositivo per gestire i veicoli da remoto

Novac Supercap, ecco i supercondensatori allo stato solido modellabili prodotti da Matteo Bertocchi (Ceo), Loris Bruzzi (Coo), Alessandro Fabbri (Cio) ed Aldo Girimonte (Cto).

Proviamo a capirci meglio con un esempio semplice fornitoci dal team di ingegneri modenesi.

Un maratoneta deve correre per molti chilometri e per farlo rilascia la sua energia molto lentamente nel tempo. Così fanno le batterie. Un centometrista, invece, deve correre per pochi metri in meno di 10 secondi, rilasciando tutta la sua potenza. I centometristi dei sistemi di accumulo di energia sono i supercondensatori.

Un supercondensatore, rispetto alle batterie, è un accumulatore di energia che contiene meno energia, ma si carica e scarica molto più velocemente. Esso è quindi più adatto di una batteria a soddisfare una richiesta immediata di potenza, per questo motivo i due dispositivi non sono alternativi, ma complementari. Accoppiando le batterie con sistemi sicuri e ad alta densità di potenza, perfettamente integrati per soddisfare funzioni strutturali, aumenta la vita utile del pacco batteria e le sue performances.

Al momento, però, l’integrazione dei supercondensatori nei veicoli comporta diversi problemi, tutti derivati dalla presenza di liquido al loro interno (anche di smaltimento e riciclo dei sistemi esausti). Novac risolve queste difficoltà sviluppando una nuova generazione di supercondensatori completamente solidi, utilizzando materiali e procedure innovativi.

L’assenza di liquido evita rischi di fuoriuscite, esplosioni o evaporazioni che limitano il numero di applicazioni in cui è possibile utilizzare i supercondensatori. Oltre ad essere completamente solido, è modellabile. Grazie a questa sua proprietà, è possibile adattarlo a superfici e volumi differenti per ogni singolo caso riducendo l’ingombro e facilitando la progettazione del veicolo. L’elevata sicurezza e l’ampio range di temperature di utilizzo (anche elevate) sono i suoi punti di forza, differenziandoli rispetto ai competitors.

Il supercondensatore di Novac S.r.l. si presenta come una superficie formata da diversi strati, due strati di elettrolita solido divisi da un separatore. Questo tristrato viene poi ricoperto da un case protettivo in fibra di carbonio, conferendogli proprietà strutturali. Sovrapponendo più tristrati è possibile inoltre ottenere un dispositivo in grado di occupare volumi vuoti.

Esso permetterà ai progettisti di veicoli di avere molta più libertà, realizzando sistemi più sicuri e diversi da quelli a cui si è abituati. L’obiettivo è quello di rivoluzionare la mobilità elettrica gettando le basi per un nuovo concetto di storage energetico.