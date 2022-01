Scafati. Michele Russo: “Il sindaco Salvati fa torto alla città” (video)

Scafati. In Consiglio Comunale l’opposizione ha presentato una mozione per restituire ai cittadini quanto versato in più sulla tassa rifiuti, ma respinta







Scafati. Michele Russo: “Il sindaco Salvati fa torto alla città”

Avanzi sulle bollette TARI. In Consiglio Comunale l’opposizione ha presentato una mozione per restituire ai cittadini quanto versato in più sulla tassa rifiuti, una mozione che non è stata approvata, avendo ricevuto 11 contrari e 11 a favore della maggioranza con il voto determinate del primo cittadino Salvati. Con la parità la mozione non è passata alimentando forti perplessità come spiega il consigliere comunale di “Insieme per Scafati” Michele Russo.

La crisi politica

Russo sottolinea anche il difficile momento per il sindaco Salvati che sembra non avere più una maggioranza certificata che lo sostenga nelle scelte e anche nell’ordinaria gestione dei processi amministrativi.

Il servizio è di Tiziana Zurro