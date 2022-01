Covid: 12. 058 positivi su 118.047 tamponi effettuati

Sono 12.058 i nuovi casi di Covid 19 in Campania su 118.047 test molecolari e antigenici. I decessi sono 12 nelle ultime 48

Elevato il numero dei test effettuati, 118.047, con un rapporto positivi/tamponi del 10,21%. Registrati anche altri 15 decessi: 12 nelle ultime 48 ore, altri 3 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Scende rispetto al precedente bollettino il dato dei posti letto occupati in terapia intensiva (da 60 a 57), mentre cresce di 31 unità il dato dei posti letto occupati in degenza ordinaria (da 750 a 781).

La variante Omicron preoccupa soprattutto per l’elevata percentuale di contagio dal momento che i contagi sono in aumento.

