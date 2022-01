Pompei. Il restauro a fondamento della conservazione

Presso il Museo Archeologico Libero D’Orsi a Castellammare di Stabia è in corso un progetto di ampliamento del complesso, all’interno del quale sarà esposto l’affresco proveniente dall’ambiente 4 di Villa San Marco, per il quale attualmente è in corso una campagna di fundraising.

Il restauro diventa azione indispensabile affinché la comunità possa ripetere l’esperienza creativa del passato.

Ci piace, in questo contesto, ricordare una frase dell’illustre Giovanni Urbani che fu Direttore dell’ICR:

“Il cattivo stato dei nostri monumenti suscita in noi la stessa apprensione e volontà di recupero che sentiamo di fronte alla natura devastata.”

L’iniziativa intende promuovere il valore della memoria archeologica ma si pone anche come partecipazione consapevole al recupero delle testimoniance di grandezza della storia che ci appartiene.