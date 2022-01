Anci Campania: “siamo con De Luca per la chiusura temporanea delle scuole”

L’Anci, sessione dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, è favorevole alla chiusura temporanea delle scuole in modo da evitare il peggiorarsi delle condizioni relative alla quarta ondata che sta interessando tutto il paese.

Carlo Marino, presidente Anci Campania e sindaco di Caserta ha dichiarato: “La situazione dei contagi sta peggiorando, lo dicono i numeri sempre più allarmanti. Il mondo della scuola è in grave difficoltà, nonostante l’impegno strenuo dei docenti e dei collaboratori scolastici. Se si riapre con queste regole si rischia un’altra impennata dei contagi e una Caporetto del piano vaccinale”.

Tra le opzioni avanzate spicca anche l’introduzione del Green Pass base fin dalle elementari ma in particolare si fa leva sulla pausa didattica già richiesta dal Presidente campano: “Chiediamo a De Luca di far sentire al Governo e al Cts la voce dei sindaci per evitare che tutto si scarichi sulle amministrazioni locali e sugli operatori scolastici”.

Una regolare apertura delle scuole potrebbe sicuramente portare a un aumento ulteriore dei contagi e peggiorare così la situazione.

Andrea Vitiello