Pagani Center, pronta la vendita all’asta







All’asta giudiziaria il Pagani Center. Il centro servizi che sarebbe dovuto sorgere a metà degli anni 2000 in via Leopardi, quando a capo dell’amministrazione c’era Alberico Gambino, è finito all’asta giudiziaria per poco più di 1,3 milioni di euro. L’esecuzione immobiliare del tribunale di Nocera Inferiore è curata dal giudice Luigi Bobbio. Il termine ultimo per presentare un’offerta e partecipare all’asta è il 21 marzo 2022, si parte da una base di 1 milione e 375 mila euro.















La mancata transazione

Nei mesi scorsi c’era stato anche il tentativo di far approvare in consiglio comunale una proposta transattiva tra il comune di Pagani e la società committente. Una proposta mai andata in porto per la mancanza dell’avallo di assessori e consiglieri comunali. Il declino del complesso immobiliare inizia nel marzo 2009 quando gli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno, con l’inchiesta coordinata dall’allora sostituto procuratore nocerino Elena Guarino, procedettero al sequestro del complesso immobiliare, che era ancora in corso di edificazione. Un complesso, come riporta “Il Mattino”, dal valore complessivo di 4 milioni e mezzo di euro. Per la procura in quell’area doveva sorgere un’opera di edilizia pubblica e non un centro commerciale in uso a privati.