Pompei. Open day vaccinale riservata ai bambini

Un open day vaccinale sarà riservato esclusivamente ai bambini di Pompei Sabato prossimo (8 Gennaio). L’iniziativa sanitaria sarà accompagnata da momenti ludici, distribuzione di calze della Befana e una vasta informativa a disposizione dei genitori. E’ stato allestito uno “spazio dedicato” nella sede del 1° Circolo Didattico di piazza Schettini. L’iniziativa è stata seguita (per il Comune di Pompei) dal consigliere delegato all’istruzione Pina Piedepalumbo che ha incontrato la disponibilità del dirigente scolastico che ha messo a disposizione gli spazi dell’edificio scolastico. Alla pianificazione dell’open day hanno collaborato il vice sindaco ed assessore alla sanità Andreina Esposito (pediatra) e l’Assessore alle Politiche Sociali Vincenzo Mazzetti. Sui social del Comune di Pompei sarà disponibile nella sezione dedicata alla campagna vaccinale contro il Coranavirus con la pubblicazione dei link utili per la modulistica. Le scuole del territorio, attivate dalla consigliera delegata Piedepalumbo, si stanno attivando per l’informativa completa utile per le famiglie l’inserimento sui social di avvisi utili e notizie necessarie sulla giornata di vaccini riservati ai bambini dell’8 gennaio.