San Marzano. Tentativo di furto nell’abitazione della sindaca Zuottolo

Tentativo di furto all’interno dell’abitazione della sindaca Carmela Zuottolo. Il colpo non sarebbe riuscito per la solerzia dei vicini di casa della prima cittadina che hanno accerchiato il ladro successivamente fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Scafati e portato per l’identificazione al comando delle fiamme gialle poco distante dal luogo del misfatto. L’uomo è stato denunciato a piede libero.







L’azione

Il tentativo di furto nell’abitazione di Zuottolo sarebbe durato pochi minuti. Scoperto dai vicini, nel parco sul territorio comunale di Scafati, nei pressi di via Nuova San Marzano, in precedenza si sarebbero verificati, altri furti, soprattutto nei giardini. Tutti hanno pensato a una opera di balordi. Nella zona prima dei furti sarebbe stata individuata una Fiat 500 a fare furtive perlustrazioni. Lunedì scorso, quando è stata vista fermarsi nella zona nuovamente una utilitaria simile a quella segnalata è scattata l’allerta. Uno sconosciuto si sarebbe introdotto nel giardino antistante dell’abitazione della prima cittadina.





La scoperta

Chi ha notato l’intrusione avrebbe avvertito il marito del sindaco che a distanze, grazie alle telecamere del suo sistema di videosorveglianza, avrebbe accertato l’intrusione. I vicini intanto sarebbero poi scesi e accerchiato l’uomo e segnalato a una pattuglia delle fiamme gialle di Scafati, il cui comando dista poche centinaia di metri. Portato al Comando, l’uomo è stato identificato, si tratta di un quarantatreenne rumeno che vive nelle campagne tra San Marzano sul Sarno e Scafati. Dopo gli accertamenti, non avendo portato via nulla, è stato denunciato a piede libero.















Le indagini e la sicurezza nella zona

Le indagini, su delega della Procura della repubblica di Nocera Inferiore, proseguiranno per cercare di stabilire se l’uomo possa essere responsabile di altre azioni simili nella zona. Tanto spavento per la sindaca alla luce di quanto successo che, però, ha tenuto a ringraziare il tempismo delle fiamme gialle per il celere intervento. La stessa sindaca ha voluto mettere in evidenza che in questa zona dell’agro esiste un evidente problema di sicurezza. Una questione che come rappresentanti delle istituzioni politiche va affrontata e risolta in stretta in collaborazione con le forze dell’ordine e le altre amministrazioni locali. Il fatto è stato riportato dal quotidiano “La Città”.