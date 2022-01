Covid: “La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. Roma decida per una misura drastica”.

La situazione è critica, molto peggiore di quanto possa apparire, abbiamo bisogno di aiuto e ne abbiamo bisogno ora. Roma decida per una misura drastica. Né all’indomani del primo lockdown, né nel corso della seconda e terza ondata la nostra situazione è stata tanto grave, e ora rischiamo di perderne il controllo. Il dilagare della variante Omicron ha messo in ginocchio ospedali, ambulatori studi medici e rete dell’emergenza, e ciò che emerge oggi è solo la punta dell’iceberg. Entro una settimana o due al massimo, se non si interviene adesso, rischiamo di vedere a Napoli ciò che purtroppo abbiamo visto in Lombardia due anni fa”

Bruno Zuccarelli, presidente dell’ordine dei medici di Napoli, ha esposto un appello rivolto al governo finché intervenga drasticamente con gli ingressi negli ospedali che stanno quasi collassando. Le aggressioni da parte dei clienti in lista d’attesa avvengono per le lunghe attese e gli infermieri sono i principali protagonisti nel ricevere non pochi insulti.

Il presidente inoltre sottolinea che la situazione peggiorerà nelle prossima settimane dal momento che la variante Omicron si diffonde in maniera molto veloce rispetto alle precedenti.

Andrea Vitiello