“O santi Re Magi, prestatemi la vostra fede. E voi, milizie celesti che inneggiaste al nato Messia in quella avventurata notte, aiutatemi in questo solenne momento e pregate per me. O Maria, compatisci la mia miseria. E per le infinite grazie che ricevesti nei nove mesi in cui Gesù fu rinchiuso nel tuo seno, impetrami un cuore ardente per desiderarlo, un cuore puro per riceverlo, un cuore costante per non perderlo mai più”

Buona festa dell’Epifania!

Preghiera del Beato Bartolo Longo