Angri. Azienda speciale: "Progettiamo" chiede Chiarezza (video)







Azienda speciale Angri Eco Servizi al centro del dibattito consiliare dell’ultima seduta dell’anno. Sono stati approvati, infatti, il piano industriale e i bilanci dell’ultimo quinquennio. Riflessioni su quello che potrà essere il futuro della speciale legata in maniera stretta anche ai nuovi enti d’ambito anche dal gruppo consiliare di opposizione “Progettiamo per Angri”.

Quale futuro per la forza lavoro?

Posizioni molto critiche del gruppo “Progettiamo per Angri” proprio per la mancanza di un reale dibattito tra le parti e la poca chiarezza espositiva, in consiglio comunale, per altro telematico, sul futuro della speciale che lascia aperti molti interrogativi. Con l’introduzione dei SAD, Sub – Ambito Distrettuale per la raccolta rifiuti, che fine faranno i dipendenti dell’azienda speciale e il concorso ancora in via di completamento. D’Antonio chiede chiarezza.

Il servizio è di Tiziana Zurro