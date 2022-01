Covid. Campania in zona gialla o arancione, si attende l’ufficialità nel pomeriggio

L’aumento giornaliero dei contagi che si aggira attorno ai 16mila positivi quotidiani farà passare la Campania da zona bianca a zona gialla o arancione.

Nel pomeriggio di oggi la diretta del presidente della regione, Vincenzo De Luca, nella quale dirà le ultime novità riguardanti la situazione che è tragica.

Gli ospedali del napoletano stanno collassando tra le enormi file per i casi covid e il pronto soccorso i tempi di attesa sono molto lunghi tanto da spazientire le persone che aggrediscono verbalmente gli infermieri.

In zona gialla le direttive sono le stesse della zona bianca dal momento che in Campania vige l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e su i mezzi pubblici bisogna essere in possesso del green pass.

Andrea Vitiello