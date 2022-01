Pagani. Cimitero, interrogazione consiliare di Fratelli D’Italia

Interrogazione consiliare a risposta scritta e orale in merito alla questione loculi cimiteriali. I consiglieri comunali di Fratelli D’Italia Enza Fezza e Vincenzo D’Amato hanno diffuso una nota sulla questione.

La richiesta di risposte

“È inconcepibile che migliaia di cittadini abbiano pagato per ricevere i loculi e sono mesi che si attende per la consegna degli stessi. Sono stati ultimati i lavori? Sorgono dei forti dubbi in merito, i tempi di consegna sono abbondantemente scaduti è ora di consegnare i lavori a chi ha già ottemperata alla propria obbligazione” si legge nella nota.

Rispetto delle normative anti Covid al cimitero

“Nell’interrogazione chiederemo lumi anche in merito al rispetto delle normative Anti CoviD-19 all’interno della struttura cimiteriale di via Leopardi, viste le lamentele, che sembrerebbero fondate, da parte di ex dipendenti comunali. Continuiamo, anche in questo periodo di festa con la nostra attività di vigilanza, come opposizione che chiede semplicemente il raggiungimento dei risultati a un’amministrazione che al momento si limita ai proclami sui social” conclude la nota dei due consiglieri comunali di opposizione.