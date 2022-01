Pompeii. A Porta di Sarno la tomba di un evergeta della cultura

“il ritrovamento della tomba di Marco Venerio Secundio rinvenuta nella necropoli di porta di Sarno rappresenta un fortunato viatico di partenza del mio mandato”. Ha esordito il direttore del Parco Archeologico di Pompei nella conferenza del 17 dicembre 2021, a conclusione di un anno di iniziative dell’associazione Internazionale Amici di Pompei del presidente Antonio Varone. Zuchtriegel ha descritto gli elementi del monumento funerario a recinto, dalla facciata affrescata e sormontata da una lapide che descrive la biografia di Marco Venerio Secundio, in vita schiavo pubblico e custode del tempio di Venere. Era riuscito a riscattarsi e diventare protagonista di una discreta scalata sociale che lo aveva portato allo status che si evince dal rango del suo monumento funerario sormontato da una lapide che asserisce l’organizzazione di ludi venales in greco e latino, probabilmente donati per ottenere la manomissione dallo stato di schiavitù. L’ epigrafe aiuta a riflettere su alcuni sue scelte personali diverse dagli usi comuni all’epoca della sua morte e sepoltura (una quindicina d’anni prima della distruzione di Pompei). Difatti la lapide della tomba cita l’organizzazione di ludi in lingua latina e greca dello stesso tipo di quelli organizzati a Roma durante l’impero di Nerone dimostrando che nuove forme di manifestazioni pubbliche a sfondo politico-religioso avessero trovato terreno fertile sul territorio multietnico vesuviano vicino a Napoli dove molti abitanti parlavano in Greco. Il rito della sepoltura ad enumazione prescelto da Marcus può essere interpretato come segno di scelte personali dettate da esigenze spirituali indotte da esperienze religiose ni natura esotica. Lo scheletro disteso all’interno della camera funeraria si presenta ben conservato e risale agli ultimi decenni di vita di Pompei. Appartiene ad un sessantenne il cui cadavere è stato inumato contrariamente agli usi correnti nella Pompei romana dove invece venivano cremati, come nella stessa tomba di Secundio dove sono state ritrovate altre sepolture ad incinerazione come quella contenuta in un fine vaso di vetro con i resti di Novia Amabilis, moglie o figlia di Marco Secundio. A questo punto la conversazione dell’Auditorium del parco Archeologico di Pompei si rivolge ad elementi di conoscenza sulla scoperta a porta di Sarno, considerato il rito di sepoltura che ha indotto a vagliare opinioni diverse, tra le quali la più probabile rimanda alle opinioni di Marco Venerio Secundio, forse influenzate dall’appartenenza al suo ceto di liberto, che non erano in linea con le abitudini prevalenti. Dopo aver esaminato il rituale della sepoltura dalla deposizione della salma al corredo di oggetti, carichi di significato simbolico, disposti nella camera funeraria il direttore del Parco Archeologico di Pompei è passato alla traduzione ed interpretazione dell’iscrizione marmorea del monumento funebre che illustra il profilo pubblico di un personaggio pompeiano che da schiavo (e poi da liberto) aveva intrapreso la scalata sociale con un discreto risultato, diventando membro di un ceto sociale influente, che condivideva la politica sociale promossa a Roma tendente a superare la distinzione tra le classi sociali. L’iscrizione sepolcrale comprova la rappresentazione nei teatri di Pompei, all’epoca di Nerone, di ludi in latino e in greco. A questo punto l’egregio conferenziere ha delineato l’identikit di un liberto di provincia dell’impero romano, che si era ritagliato un ruolo significativo nel corpo sociale. Il ritrovamento della sua tomba ha provato che il “vivere alla Greca” a Roma con l’organizzare di ludi in lingua greca (oltre che latina) rientrava tra le tensioni spirituali verso nuove forme di religiosità che prevedevano pratiche di sepoltura legate ad un diverso atteggiamento verso la morte nella fase iniziale di crisi e decadimento della tradizione romana. La storia affascinante che emerge dalla recente scoperta del Parco Archeologico di Pompei a seguito della campagna di scavi condotta insieme alla missione dell’Università di Valencia deve alla professionalità del team interdisciplinare di ricercatori interessanti osservazioni scientifiche sullo stato di conservazione di “Uno degli scheletri meglio conservati della città antica”. Una miniera d’oro che forma, insieme alla forma del monumento e all’analisi grafica della lapide che la sormonta, un insieme di notizie che concorrono all’interpretazione dei cambiamenti politici dell’Impero Romano dp