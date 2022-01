Covid. Scuole superiori chiuse in molti comuni del vesuviano

Scuole secondarie superiori chiuse da lunedì in molti paesi del vesuviano. Con il passare delle ore e dell’aumento dei contagi la lista dei sindaci che fermano le lezioni, in presenza, anche nelle scuole secondarie superiori locali si aggiorna costantemente.







Elenco in continuo aggiornamento

Nel napoletano stop a Castellammare di Stabia. Somma Vesuviana, Poggiomarino e Palma Campania le lezioni sono state già rinviate per “ordinanza”. Nelle ultime ore si sono accodate anche Ottaviano e Somma Vesuviana con le ordinanze dei sindaci che rinviano la ripresa dell’attività didattica in presenza per le scuole superiori rispettivamente al 13 e al 15 gennaio. Provvedimenti che rafforzano in maniera ineludibile quanto previsto dalla discussa ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la sospensione dell’attività didattiche in presenza per scuola dell’infanzia, elementari e medie.















Ottaviano, stop per gli screening agli studenti

L’ordinanza di sospensione fatta dal sindaco di Ottaviano Luca Capasso, per le scuole secondarie di secondo grado, al 13 gennaio, sarebbe funzionale all’esecuzione di screening con tamponi antigenici salivari per gli studenti delle scuole superiori dal 10 al 12 gennaio e l’esecuzione di screening con tamponi antigenici salivari nei giorni precedenti all’apertura delle restanti scuole.