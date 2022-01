Nocera Inferiore. Attivate misure sostegno di solidarietà alimentare

Le politiche sociali attive del Comune di Nocera Inferiore in risposta al disagio economico e sociale dei cittadini. Misure concrete di sostegno alla popolazione nella lotta alla povertà

Con determina protocollo 2226 del 21/12/2021 è stato approvato l’elenco degli ammessi al sostegno di solidarietà alimentare attraverso l’assegnazione di buoni spesa presso le locali attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, in attuazione del D.L. n. 73 del 25/05/2021 con cui è stato istituito un fondo nazionale destinato ai Comuni per fronteggiare le conseguenze socio – economiche dovute all’emergenza Covid.

La somma disponibile

Il Comune di Nocera Inferiore, al quale è stata assegnata la somma di euro 652.293,06, si è attivato deliberando, con atto di Giunta n. 237 del 09/11/2021, le linee d’indirizzo per l’erogazione di contributi per esigenze alimentari, di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche alle famiglie che versano in stato di bisogno.

Sono pervenute al Servizio Politiche Sociali n. 1045 domande relative a richieste di buoni spesa, delle quali n. 771 ammesse al beneficio in base ai requisiti posseduti previsti dal bando. Gli importi assegnati variano da un minimo di 200 euro a un massimo di 400 euro a secondo della composizione del nucleo familiare. In dirittura di arrivo l’avviso pubblico per i contributi da assegnarsi per il pagamento fitti e utenze domestiche. Un aiuto significativo che l’amministrazione comunale rende disponibile per fornire una risposta concreta alle difficoltà estreme che tanti cittadini stanno vivendo in questa fase emergenziale.