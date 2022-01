Pompei. Lista civica Patto per Pompei al comando delle opere pubbliche

“stiamo raccogliendo i risultati di anni di lavoro politico, avviato nella passata tornata amministrativa”. Ha spiegato Giuseppe La Marca, esponente di punta del gruppo politico della lista civica “Patto per Pompei”. La Marca riguardo la conferenza stampa di Capodanno del sindaco di Pompei ha precisato che i finanziamenti di 5 milioni di euro (da sommare ai quasi 100 disponibili per restauro e messa in sicurezza di 3 arterie stradali e 2 progetti urbanistici riguardanti i versanti occidentale ed orientale del centro mariano sono nient’altro che il risultato dell’impegno della sua componente politica che ha operato periodo a cavallo di due amministrazioni comunali (la prima con sindaco Amitrano e la seconda con Lo Sapio) durante le quali Raffaella Di Martino ha mantenuto ininterrottamente le deleghe ai lavori pubblici e all’urbanistica. La Marca ha anche precisato che se il progetto del Palazzo della sicurezza è relativamente recente gli altri due finanziamenti per iniziative di restauro e messa in sicurezza (Cimitero e Villa comunale) partono da più lontano a dimostrazione dell’impegno continuo e costante del loro gruppo politico nel quadro di una strategia complessiva che ha visto lui e i suoi alleati al timone dell’iniziativa che in pochi anni dovrebbe cambiare la faccia alla Pompei Moderna creata da Bartolo Longo destinata a diventare una città moderna dotata di servizi efficienti per i residenti e le attività ricettive. Se progetti più vecchi, come quello del cimitero monumentale, hanno finito per estendere la loro portata ad iniziative precedenti, ferme da anni a causa di intoppi burocratici (costruzione privata dei loculi) altri hanno registrato un cambiamento di rotta. E’ il caso della trattativa sull’hub ferroviario riaperta con Rfi e Ministero delle infrastrutture con una proposta di alto profilo che prevede la trasformazione del versante occidentale di Pompei in “Città Giardino” valorizzata dal Museo a cielo aperto della Città Antica allo scopo di abbinare la trasformazione urbanistica in una potente leva economica che abbini alla creazione di un terminale moderno ad un’efficiente rete di trasporti opportunità di miglioramento per il business turistico e la qualità della vita dei pompeiani residenti.