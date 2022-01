Scafati. COVID: ordinanza di chiusura delle scuole medie superiori.

È stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente l’ordinanza sindacale n.1 dell’8 gennaio 2022 con la quale si ordina ai titolari gestori delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private, presenti nella Città di Scafati, la sospensione delle attività didattiche in presenza a far data dal 10.01.2022 (compreso) sino al 22.01.2022 (compreso), restando ferma e impregiudicata la possibilità per i dirigenti scolastici di attivare tutte le opportune forme alternative di didattica a distanza, nonché sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.