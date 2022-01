Scafati. L’avanzata di “omicron”. Situazione complessa al Covid hospital

Situazione complessa al Covid hospital scafatese. Il reparto torna a essere affollato e registra una situazione molto complicata sul piano dei ricoveri che in maggioranza riguarda chi ha contratto il Covid senza la protezione della copertura vaccinale, ed è la prevalenza dei casi, o chi non ha ancora fatto la terza dose “booster” che mette a riparo dalle complicanze e l’ospedalizzazione anche se non esclude un possibile contagio, con la contagiosa variante Omicron, come affermano i medici.







Fondamentale è la terza dose “booster”

L’invito resta quello di effettuare, per chi lo può fare, anche la dose “booster “mentre per gli altri, con le giuste cautele del caso, dovrebbero necessariemnte procedere all’inoculazione del vaccino in maniera preventiva.