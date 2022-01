Angri. Scuole superiori aperte, ma c’è dibattito politico

Angri. Le scuole medie superiori restano aperte. Sembra essere convinto della decisione il sindaco Cosimo Ferraioli che fino a ora non ha deciso nessuna proroga di chiusura per le scuole secondarie locali, che contano una popolazione scolastica oltre duemila studenti. C’è invece preoccupazione nella stessa maggioranza, decimata anche dal COVID, che vorrebbe fosse decisa una proroga alla chiusura delle scuole secondarie proprio per attenuare il contagio che, nel caso specifico, potrebbe essere “esportato” dalla cellula familiare direttamente nelle aule dei licei, degli istituti professionali e tecnici della città. Per il momento anche con una situazione pandemica in forte crescita non c’è nessun cenno di chiusura da parte del sindaco Ferraioli.







L’intervento del Presidente del consiglio Massimo Sorrentino

Sulla situazione è intervenuto con un post anche il Presidente del consiglio comunale Massimo Sorrentino preoccupato per l’ascesa della curva dei contagi che sta colpendo anche i consiglieri comunali. Sorrentino è stato uno dei primi a intuire la contagiosità della nuova forte ondata “omicron” tanto da convocare, alla fine dello scorso anno, il consiglio comunale online nonostante gli venissero mosse infondate critiche sulla scelta. Oggi Sorrentino dice la sua sulla nuova ondata pandemica: “In questa fase, la diffusione del Sars-Cov-2 investe la popolazione in età scolastica con numero di contagiati elevatissimo e prevedibile incremento a fine gennaio. Tuttavia, il rapido aumento nella popolazione infantile mostra come la chiusura delle scuole non abbia influito in modo determinante sulla riduzione dei casi, che è per lo più di origine intra – familiare. Questo conferma la necessità di assicurare la riapertura delle scuole senza ulteriori periodi di chiusura, ma tenendo conto di una serie di raccomandazioni. Tra cui quella di promuovere in tutti i modi la vaccinazione sopra i 5 anni e le terze dosi agli over 12. Potenziare, la rete diagnostica di prossimità, in modo da garantire a tutti i soggetti sintomatici il tempestivo accesso ai test. Si dovrà lavorare, però, a rafforzare le misure per rendere più sicuri gli istituti, a cominciare dallo screening” dice Sorrentino.















L’appello di Montella al sindaco Ferraioli

Per una possibile proroga della chiusura delle scuole secondarie superiori anche il giovane consigliere comunale, indipendente, Christian Montella che auspica, preoccupato dall’andamento pandemico, nel buon senso del primo cittadino Ferraioli a rivedere la sua decisione: “Sto notando nelle ultime ore numerose Ordinanze sindacali di paesi limitrofi al nostro che, in scia con quanto ha deciso in materia scolastica dalla Regione Campania, stanno provvedendo alla chiusura degli istituti scolastici di secondo grado presenti sui vari territori. Ora, senza voler entrare nel merito dell’ordinanza regionale iniziale, ritengo che una decisione del genere debba essere assunta anche nel nostro Comune data soprattutto la situazione pandemica in città; gli adolescenti, fin dall’inizio della pandemia capro espiatorio di numerose illazioni in merito alla propagazione del contagio, hanno il dovere al pari degli studenti più piccoli di vedersi garantito un ritorno in aula sicuro, senza timori e soprattutto definitivo” afferma Montella.

RePol