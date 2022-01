I sindaci dei Comuni della Costiera Amalfitana hanno deciso di rinviare la ripresa delle attività didattiche in presenza anche per le scuole superiori fino al 29 gennaio

Costa D’Amalfi. Scuole superiori chiuse fino al 29 gennaio

I sindaci dei Comuni della Costiera Amalfitana hanno deciso di rinviare la ripresa delle attività didattiche in presenza anche per le scuole superiori fino al 29 gennaio. La decisione è stata presa nell’ambito della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi. I sindaci di ciascun Comune hanno provveduto a emettere singole ordinanze con le quali si estende alle scuole superiori lo stop alla didattica in presenza già previsto dall’ordinanza della Regione Campania per scuole dell’infanzia, elementari e medie.







Più misure di sicurezza

Il presidente e il delegato alla sanità della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi e Andrea Scala, scrivono che “il preoccupante andamento dell’epidemia da Covid-19 in Costiera amalfitana richiede, purtroppo, ulteriori rigorose misure. Al momento il numero dei contagi accertati supera la quota del 5% della popolazione residente, sicché nuove restrizioni si rendono indispensabili. Alla luce anche degli orientamenti assunti dalla Regione Campania su indicazione dell’Unità di Crisi regionale, la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ha concordato unanimemente il rinvio dell’apertura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 29 gennaio”.















Le ordinanze sindacali

I sindaci di ciascun Comune hanno provveduto nella giornata di ieri a emettere singole ordinanze “Il rinvio – prosegue il documento dei sindaci della Costa d’Amalfi – ha lo scopo preminente di garantire idonei margini temporali al completamento della campagna vaccinale, con riferimento sia alla terza dose di richiamo che all’avvio del ciclo vaccinale per i giovanissimi (5-11 anni), per i quali va ribadita l’assoluta opportunità dell’accesso alla procedura d’immunizzazione. E’ il caso di precisare ancora una volta che la difficile situazione sanitaria coinvolge necessariamente la responsabilità e il buon senso di tutti i cittadini, chiamati a impegni e sacrifici inevitabili ma indispensabili nell’interesse della collettività”.

Adnkronos