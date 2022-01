Pagani. Cimitero comunale. Interrogazione Sessa – Calce

Cimitero comunale e gestione delle risorse umane. C’è l’interrogazione consiliare sottoscritta dai consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa.

Il testo dell’interrogazione comunale

“Considerato che il cimitero cittadino continua a essere oggetto di accese discussioni, di lettere e anche denunce gravi tra gli uffici comunali al ramo e i dipendenti in esso impegnati, per numerose mancanze e per i servizi che languono. Si chiede di sapere: quanti percettori di reddito di cittadinanza, al momento, sono impegnati all’interno della struttura e quali mansioni svolgono; se tali percettori sostengono le attività della società Effegroup che opera all’interno del cimitero comunale; quanto percepisce mensilmente Effegroup e quali attività svolge attualmente; se Effegroup è adempiente rispetto al capitolato ed all’offerta migliorativa; quante tumulazioni ed estumulazioni ha fatto Effegroup da quando si è insediata nel ruolo a oggi; quali servizi sono affidati alla SAM. Si richiede risposta scritta e orale”.