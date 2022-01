Pompei. Open day vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni

Prosegue nella seconda giornata l’open day vaccini riservata ai bambini dai 5 agli 11 anni nell’iniziativa del Comune di Pompei in collaborazione con ASL. Oggi (9 gennaio 2022) si replica il “gioco del dottore” dalla ore 10 alle 14 al Primo Circolo Didattico di piazza Schettini. La macchina organizzativa ha funzionato, secondo il parere del Sindaco, perché è stata registrata la collaborazione dei genitori. All’hub vaccinale per bambini presso il primo circolo didattico sono arrivati anche piccoli provenienti dai comuni limitrofi per cui è stato necessario reperire nuove dosi di vaccini. E’ stato stimato che tra i vaccini praticati ieri e quelli di oggi sarò superata la cifra di 400 dosi. Nell’amministrazione comunale diversi soggetti hanno partecipato alla riuscita dell’iniziativa, a partire dalla consigliera delegata all’istruzione, Pina Piedepalumbo, che ne ha curato l’organizzazione presso il Plesso Scolastico Capoluogo diretto da Carmen Guarracino. Per alleviare la tensione dei bambini durate l’attesa sono stati organizzati momenti d’animazione con clown e palloncini curati dall’assessore Mazzetti che ha fatto anche distribuire a tutti loro calze della Befana ed “attestati di coraggio”. La Vicesindaco Andreina Esposito (pediatra) ha messo in evidenza la collaborazione di suoi colleghi nella riuscita dell’iniziativa che rappresenta un passo importante per il rientro a scuola in sicurezza”. Tra tre settimane i bambini dovranno ritornare alla sede scolastica di Piazza Schettino per la seconda dose come prescrive il protocollo.