Sarno. Il sindaco Canfora positivo al COVID: non è il solo

Sarno. Il sindaco Canfora positivo al COVID: l’annuncio

Il sindaco di Sarno è positivo al COVID. Lo stesso primo cittadino Giuseppe Canfora ha annunciato, a mezzo social, questa mattina la sua positività al Covid il Sindaco Giuseppe Canfora, che da ieri è in quarantena, isolato, dopo aver avvertito piccoli sintomi indicativi, chiari di un contagio.







La nota social

“Sono positivo al Covid con pochissimi sintomi quasi zero grazie alle tre dosi di vaccino praticate. Approfitto per rivolgere ancora una volta un appello a tutti a vaccinarsi.Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri figli e di tutti i bambini e adolescenti, nonché un impegno morale verso le persone più fragili. Penso a chi combatte contro il cancro e contro tante malattie acquisite o congenite.Vaccinarsi è un gesto di amore verso sé stessi e il nostro prossimo, nonché una prova di civiltà nei confronti di medici e scienziati che lavorano per la vita” dice il primo cittadino.





Altri sindaci positivi al COVID

Altro sindaco risultato positivo al COVID è Michele Strianese, primo cittadino della vicina San Valentino Torio e presidente del Consiglio Provinciale, che subisce una recidiva del virus a distanza di mesi. Anche il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri è in quarantena dallo scorso 4 gennaio per positività al COVID.