De Luca: “Il governo non vede la gravità della situazione, bisogna intervenire subito”

“Noi riteniamo di muoverci su un piano di piena legittimità. Siamo in una situazione di straordinaria e drammatica emergenza, che solo il Governo non vede”.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato in un intervista al quotidiano “La Repubblica” che la situazione è molto grave più di quanto si immagini e il ritorno alla didattica a distanza fino alla fine del mese di gennaio per le scuole materne, elementari e medie è l’unica soluzione per evitare di peggiorare le cose dal momento che gli ospedali stanno collassando per l’aumento vertiginosi dei contagi e i ricoveri.

La variante Omicron rispetto a quella che c’era prima è molto più contagiosa tanto che anche i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale possono prenderla, in maniera rispetto a chi non è vaccinato.

Oggi ci sarà la consegna al Tar la consegna della documentazione per motivare l’ordinanza di De Luca riguardo le scuole. Se i giudici amministrativi sono d’accordo protrebbero già riaprire le scuole domani. Dall’altra parte sempre al Tar è stato depositato un ricorso contro il presidente della regione Campania firmato dall’Associazione Scuole Aperte Campania.

Andre Vitiello