Pagani. De Prisco presenta il piano triennale delle opere pubbliche (video)

Pagani. De Prisco presenta il piano triennale delle opere pubbliche

Il nuovo Piano triennale delle Opere Pubbliche vuole partire dalle criticità del presente per offrire infrastrutture capaci di cambiare il futuro di Pagani. Presentato sabato nell’Auditorium in Piazza Sant’Alfonso a Pagani dal Sindaco di Pagani Lello De Prisco e dall’assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Augusto Pepe il documento programmatico nel quale verranno utilizzati oltre 10 milioni di euro per un primo restyling urbanistico della città.

Verso il PUC

“Stiamo anche preparando in questo senso il preliminare del PUC che passerà presto in Giunta Comunale, costruito con cittadini, associazioni e imprenditori. Abbiamo finanziato progetti importanti come il piano di rigenerazione urbana nel centro storico e non solo, con 5 milioni su via Pittoni o anche i 3 milioni che attualmente sono sul plesso Manzoni, che avanzano silenziosamente.”

Il “Torre” innanzitutto

È l’annuncio del Sindaco De Prisco, accompagnate dalla spiegazione dell’assessore Pepe:” Sono stati utilizzati fondi anche per la copertura della famosa tribuna per lo Stadio Marcello Torre. Il dissesto ha allungato i tempi di approvazione visto che non abbiamo potuto avere accesso a finanziamenti da enti come Cassa Depositi e Prestiti.”.

Il servizio è di Alfonso Romano