Pompei. Corona virus variante Omicron la parola d’ordine è mantenere la calma

Una folla costante presiede all’ingresso dell’Hub vaccinale di Piazza Falcone e Borsellino e agli ingressi delle farmacie dove lo scopo di fare il tampone rapido. Uno stato di cose che impone trasparenza e organizzazione del sevizio è una costante vigilanza da parte delle forze di ordine pubblico. La gente a Pompei, come altrove è stata colta dall’ansia alla constatazione concreta che Omicron viaggia molto più veloce della variante Delta anche se si è dimostrata meno letale. Intanto già arrivano le prime notizie dall’estero sulla neonata Deltacron (un mix tra le due più recenti varianti del virus pandemico). La situazione dei positivi al comune di Pompei riporta sui social l’aumento di 70 nuovi positivi e 5 guariti al 9 gennaio. Il dato apparentemente allarmante è però quello complessivo dei positivi, pervenuto secondo le ultime statistiche alla cifra di 672. Una conferma che viaggia ad incremento progressivo per cui dovrebbe arrivare a quota mille entro il fine settimana. Ancora una volta, però, bisogna chiarire che il dato statistico di valutazione della pericolosità pandemica è quello dei sintomatici (non fornito dal Comune di Pompei) che dovrebbe essere molto più basso. Considerazione del resto avvalorata dal dato dei deceduti rimasto fermo da quasi un mese al numero complessivo di 62. La considerazione finale è che si va verso l’immunità di gregge. Significa che una parte della popolazione prenderà il vaccino, gli altri il virus ma (nella maggior parte dei casi senza conseguenze di rilievo).