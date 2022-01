Un dispositivo per connettere i veicoli da remoto

2hire, tecnologia di connessione da remoto dei veicoli. La mobilità intelligente proposta da Filippo Agostino, Benedetta Biggi, Matteo Filippi, Christian Gerini, Elisabetta Mari, Andrea Verdelocco.

La start up romana ha realizzato un dispositivo da installare in ogni tipo di veicolo, 2 e 4 ruote, per connetterli da remoto e controllarli tramite app o mediante dashboard in tempo reale. Il dongle sviluppato in-house, oltre a permettere l’analisi di parametri standard OBD, permette l’interazione con il veicolo (apertura e chiusura delle portiere, inibizione avviamento motore, etc.) e l’accesso, e quindi la raccolta e l’analisi, a dati non standardizzati provenienti dalle centraline e gestiti da specifici protocolli di comunicazione.

Il focus è sempre stato sulla possibilità dei veicoli di comunicare con loro per avvicinarli alle persone ed alle moderne esigenze di mobilità. Per soddisfarle è stato creato Adapter, il livello software universale che standardizza i protocolli utilizzati dai diversi tipi, marche e modelli di veicoli per comunicare con il mondo esterno, fornendo un unico punto di accesso per recuperare i dati del veicolo ed attivare interazioni remote. Adapter consente a chiunque di creare app e servizi immediatamente compatibili con migliaia di veicoli.

La tecnologia è una soluzione “plug and play” utile sia per il car sharing sia per la gestione delle flotte aziendali o dei servizi di delivery. Con diversi vantaggi, a partire dalla possibilità di noleggiare una macchina senza far passare il cliente dal desk a ritirare le chiavi. Il dispositivo e la tecnologia permettono istantaneamente di connettere un veicolo. Quindi non serve installazione ed alcun lavoro tecnico specializzato. È quasi come una chiavetta Usb: dopo 15-30 secondi il veicolo è già connesso e fruibile.

Un percorso virtuoso quello del team fondato nel 2015 iniziato con i finanziamenti dell’acceleratore d’impresa LUISS ENLABS di LVenture Group e di Invitalia Ventures per poi ottenere anche ulteriori fondi da B Heroes e MobilityUP. In pochi anni la startup ha validato il proprio modello di business, accelerato la crescita ed ottenuto risultati straordinari che hanno portato a cospicui aumenti di capitale.

E’ oggi una delle aziende leader a più alto potenziale nel settore del mobility-as-a-service. La piattaforma di 2Hire connette già oggi oltre 15 mila veicoli in tutto il mondo, dall’Europa al Sud America, e conta tra i clienti diverse società che costruiscono servizi intorno ai veicoli a partire da chi fa sharing fino al noleggio.

Il brand si sta affermando sempre più cavalcando il processo di innovazione di un settore, quello dell’automotive, che si sta trasformando a ritmi elevatissimi. I servizi connessi alle nuove forme di mobilità creano opportunità incredibili che, grazie alla società, possono essere finalmente intercettate da tutti i player che operano in questo mercato in fortissima crescita.