Angri. Il parcheggio di Fondo Caiazzo è a pagamento!

Il parcheggio di Fondo Caiazzo è a pagamento rispetto a quanto erroneamente comunicato precedentemente anche a mezzo stampa. A fare chiarezza sull’area di sosta comunale l’UOC Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente dell’ente che ha messo in luce la questione dopo le segnalazioni a mezzo social del gruppo “Stay Angri” che aveva evidenziato, con la produzione di un video (clicca qui), che il parchimetro installato nell’area di sosta fosse attivo. L’area risulta ancora in gestione all’azienda speciale del comune Angri Eco Servizi che tutt’oggi ne detiene l’uso poiché l’area non è stata inclusa nella convenzione con il nuovo gestore dei parcheggi AngriPark (leggi determina) perché ritenute “aree residuali non fissate nella Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2020 e nella delibera di Giunta Comunale n. 187 del 23.12.2020” si legge nell’atto.

Il debito dell’azienda Angri Eco Servizi

Per il completamento dell’area di sosta l’azienda, in passato, si è esposta per un debito di circa centomila euro che ora deve recuperare anche mediante la futura concessione ai privati che poi dovranno caricarsi di questo onere, altrimenti si potrebbe configurare un danno erariale. Il parchimetro attivo evidenzia che la sosta è a pagamento, soltanto che l’amministrazione comunale, l’assessore delegato Maria Immacolata D’Aniello, forse ignorando il particolare di non poco conto, lo avrebbero comunicato diversamente inducendo l’utente a credere che l’area di sosta fosse gratuita.







Pagamento a piacere, per senso civico

Altro particolare è che l’area praticamente non viene controllata mancando di un addetto specifico e nel caso gli unici abilitati a comminare eventuali sanzioni per mancata esposizione del titolo di sosta sarebbero gli agenti di Polizia Locale, ma tant’è che l’organico dei caschi bianchi è ormai ridotto a un numero esiguo di uomini, quindi la sosta a pagamento diventa un “fatto discrezionale e di coscienza civica” quasi quanto l’obolo che si lascia al parcheggiatore abusivo, dove altrove ancora persiste.

“Angri, con la gestione Ferraioli, sta superando tutte le possibili fantasie cinematografiche con scene inimmaginabili” commenta con ironia un cittadino sfiduciato, residente proprio nella zona degli ex prefabbricati alle spalle del centro storico cittadino.

Luciano Verdoliva