Covid. De Luca: “le decisioni vengono prese prima che peggiori la situazione”

Nella giornata di ieri la proposta fatta dal presidente della regione Campania è stata respinta dal Tar e quindi oggi gli alunni, tutti, sono tornati ufficialmente a scuola in presenza.

De Luca ha risposto al Tar in questo modo: “Il Tar ha concesso una sospensiva rispetto alla richiesta del Governo. Ha fissato per febbraio la discussione in collegio. Per allora sarà cambiato il mondo. Per quanto riguarda la prima osservazione dico che una Regione non è obbligata di aspettare di arrivare in zona rossa, alla drammatizzazione del contagio, per prendere misure preventive. Noi abbiamo una linea diversa: le decisioni vanno prese prima che esploda il problema”.

La mossa del presidente della Campania quindi è finalizzata a evitare, giustamente, un ulteriore peggioramento della situazione che già è grave.

Andrea Vitiello