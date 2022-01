Pompei. Progettualità CIS verso il rinascimento dell’area vesuviana

Appare evidente che i contratti istituzionali di sviluppo rappresenteranno nel prossimo futuro gli strumenti al servizio della progettualità vesuviana e segnatamente del turismo imperniato sull’attrattore Parco Archeologico di Pompei che insieme al Vesuvio ed al litorale balneare dovranno essere riqualificati e valorizzati nella loro naturale bellezza. La progettualità di base patita dalle amministrazioni comunali viene in questa seconda fase comunicata alle organizzazioni sindacali. Ne consegue che i contratti istituzionali di sviluppo che interessano il distretto ‘Vesuvio-Pompei-Napoli’ sono stati oggetto di una comunicazione on-line della Regione Campania, Sindaci rivolta ai Sindacati. Gli argomenti hanno riguardato la Buffer zone dei siti UNESCO e via Ripuaria e la possibilità (anzi opportunità) offerta dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ‘Vesuvio-Pompei-Napoli’ ai comuni che ruotano intorno ai siti archeologici vesuviani Patrimonio Unesco di ricevere finanziamenti governativi ordinari, risorse comunitarie e del Fondo per lo sviluppo e la coesione per progetti i da presentare, entro il 15 gennaio 2022 e già predisposti dall’esecutivo pompeiano. Riguardano il rilancio culturale e turistico del territorio della cosiddetta buffer zone e prevedono anche interventi di ordine sociale e di rigenerazione urbana. La giunta amministrativa di Pompei si è attrezzata a riguardo con 2 progetti che riguardano il restyling di Piazza Esedra (finanziamento previsto 4 milioni e 891mila euro) e rifacimento di via Ripuaria dove è prevista la mitigazione del rischio idrogeologico (finanziamento previsto 8 milioni e 444mila euro). Si tratta di due progetti ambiziosi perché affrontano per la prima volta problematiche annose a sostegno di linee strategiche fondamentali quali il turismo archeologico e il collegamento viario tra i comprensori vesuviano e nocerino-sarnese. Il previsto incontro telematico di Regione e Comuni Vesuviani con le associazioni e i cittadini, le Organizzazioni Sindacali – CGIL, CISL e UIL ha registrato la partecipazione per la Regione Campania Mario Casillo, capogruppo r4egionale responsabile del “Grande Progetto Pompei” mentre per il Comune di Pompei ha partecipato l’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Raffaella Di Martino.